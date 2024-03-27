В России ответили на грубость Байдена в отношении Путина

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила президенту США Джо Байдену, который в очередной раз допустил оскорбительные слова в отношении российского лидера Владимира Путина. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвала политическим бескультурьем поведение Байдена.

Ранее Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина, глава Белого дома рассуждал о повышении налогов для американских миллиардеров. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

Байден вновь оскорбил Путина во время выступления

«Они в наш адрес на разных этапах истории всегда допускали разные высказывания, но от этого наша страна не стала хуже, а стала только лучше. Они могут говорить все что угодно, нам это крайне неприятно, но это они себя показывают таким образом, а не нас характеризует», — сказала Журова. "Это политическое бескультурье". Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат также добавила, что российские внешнеполитические ведомства анализируют подобные высказывания, после чего формулируют публичную реакцию Москвы.

22 февраля Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Путин, реагируя на это, предположил, что поводом для таких резких высказываний стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно Байдене.

В марте 2022 года Байден также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями.