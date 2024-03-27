В Париже около 20 школ получили сообщения об угрозе теракта

В среду, 27 марта, около 20 парижских средних и старших школ получили письма об угрозе теракта, сообщает Le Parisien. Занятия в школах были отменены, полицейские осмотрели школы и «не выявили ничего аномального».

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Сообщения с угрозой взрыва школам разослали по электронной почте. По словам источника Le Parisien в полиции, письменные угрозы сопровождались 12-минутным видео, в котором был показан «террорист, прекрасно говорящий по-французски и объясняющий, как наносить смертельные удары по разным частям тела».

В самих письмах утверждалось, что террорист «заложил взрывчатку повсюду в школе и в классах» и «все взорвет». Авторы одного из писем называли себя членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

На прошлой неделе около тридцати заведений в столичном регионе Иль-де-Франс уже подверглись таким же угрозам.

Осенью 2023 года шесть французских аэропортов были эвакуированы из-за сообщений о бомбе. Угрозы получили аэропорты Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бове. Аэропорты были проверены, взрывчатки на их территории не нашли.