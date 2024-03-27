Во Франции заявили о провале антироссийской кампании Макрона

Антироссийская кампания президента Франции Эммануэля Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами, а именно с ультраправой партией «Национальное объединение» на фоне приближающихся выборов в Европарламент. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников. Lenta.ru

Как отмечает газета, некоторые союзники главы французской республики "усомнились" в выбранной им стратегии борьбы с оппонентами. Кампания Макрона, как пишет издание, провалилась. В частности, недавний опрос показал, что политическая коалиция Макрона все еще уступает партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы примерно на 10%. ТАСС

Ранее стало известно, что президент Франции проводит антироссийскую кампанию из-за успехов правой партии «Национальное объединение». Сообщалось, что Макрон встревожен лидерством крайне правых за два месяца до выборов в Европарламент, поэтому выведет на первый план столкновение идеологий и якобы российскую угрозу для борьбы с возможной победой оппонентов. Газета.Ru