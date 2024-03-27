Политолог объяснил слова Вучича о новых вызовах

Президент Сербии Александр Вучич все время сильно драматизирует, подобные сообщения он делает каждый месяц, заявил NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. Он предположил, что лидера Сербии «прижали» и на него имеется компромат. Политолог считает, что Вучич «снял штаны перед Западом», и теперь ему нужно объяснить сербам, как это произошло.

Вучич все время сильно драматизирует. Подобные сообщения он делает каждый месяц. Скорее всего, его прижали, на него имеется компромат. Cнял штаны перед Западом. Как это объяснить сербам – вот главная проблема. Вот в чем здесь состоит политика, — сказал Гайич.

Ранее Вучич заявил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны. Он добавил, что государству предстоят новые вызовы, будет «как никогда тяжело».

Также президент Сербии сообщал, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. По мнению Вучича, западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным, что является безумием. В связи с этим сербский президент совместно с министром обороны страны Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки и призвал наращивать производство беспилотников, указал на необходимость увеличения производства вооружений.