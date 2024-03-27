Псу Лукашенко рекомендовали похудеть

Страдающему от ожирения шпицу президента Белоруссии Александра Лукашенко рекомендовали похудеть. Об этом пишет Life.

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Недавно Лукашенко взял своего пса по кличке Умка на военное совещание. На кадрах с мероприятия заметно, что пес заметно располнел. По мнению ведущего специалиста Московского и регионального общества защиты животных Натальи Базаркиной, Умка действительно страдает от ожирения.

"Тут полное ожирение. Такой тип вообще по законодательству уже относится к жестокому обращению с животными, потому что ему тяжело, а люди этого не понимают. Конечно, стоит сажать на диету, если, конечно, он не кастрирован и стерилизован, потому что, когда они стерилизованы или кастрированы, гормоны перестают выделяться и животное начинает полнеть". Наталья Базаркина, ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных

Базаркина также подчеркнула, что при ожирении у собак возникают серьезные проблемы с печенью и сердцем, а это, в свою очередь, отражается на продолжительности и качестве жизни.

Ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что ползарплаты тратит на содержание кота. Кот Костина Ватсон (а также пес Пуф) довольно популярен у саратовцев, чиновник часто публикует фотографии питомцев в Telegram.