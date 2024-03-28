Королева Камилла рассказала о самочувствии Кейт Миддлтон на фоне рака

Королева Камилла дала редкий комментарий о принцессе Кейт Миддлтон, у которой диагностировали рак. Об этом сообщает The Sun.

27 марта королева Камилла посетила фермерский рынок Шрусбери. Во время своего визита жена короля Великобритании высказалась о Кейт Миддлтон. Она рассказала, что принцесса Уэльская рада поддержке, которую ей оказывают, после новости о раке.

«Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки», — сказала королева Камилла.

Жена короля Великобритании также получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она обещала передать подарки принцессе.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Журналисты написали, что принц Гарри и Меган Маркл узнали о заболевании Кейт Миддлтон по телевизору.