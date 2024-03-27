Президент Аргентины пообещал уволить 70 тысяч госслужащих

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен уволить около 70 тысяч госслужащих, контракты с частью из них уже расторгнуты. Об этом пишет издание La Politica Online.

Милей отметил, что уже расторгнуты контракты с 50 тысячами государственных служащих.

«Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тысяч из них», - подчеркнул он.

Милей также заметил, что он «гордится» отменой общественных работ, поскольку они являются «очагом коррупции».

Однако генсек Ассоциации государственных работников Родольфо Агиар заявил, что глава государства не имеет право увольнять 70 тысяч бюджетников, пишет Pagina 12.

«Сегодня протесты умножились по всей стране, и конфликты в штате будут продолжать нарастать. (…) Мы собираемся продолжать борьбу, чтобы предотвратить любые незаконные и неоправданные увольнения в государственной администрации», - заявил он.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря 2023 года. В ходе своей предвыборной кампании Милей обещал ликвидировать Центральный банк страны и заменить национальную валюту на доллар США. Политик также заявлял, что стоимость песо упала ниже приемлемых значений, а ЦБ Аргентины следует «взорвать». Кроме того, он критиковал идею глобального потепления, выступал за запрет абортов и легализацию торговли человеческими органами.

21 декабря 2023 года новый глава государства подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди вводимых мер - приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен. Предполагается, что реализация реформ позволит стране обрести «свободу».