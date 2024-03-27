В Армении заявили о решении вопроса вывода пограничников РФ из аэропорта Звартноц

Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают. Об этом заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Для Армении это уже решенный вопрос, я не думаю, что здесь идет какая-то дискуссия. Делается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения. Это было межведомственное соглашение, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя. Мы сообщили, что благодарны за вашу помощь, но сейчас эта помощь нам не нужна", - сказал он, добавив, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа 2024 года.