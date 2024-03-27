В Таиланде одобрили однополые браки

Первая палата парламента Таиланда приняла законопроект о разрешении гражданам одного пола вступать в брак. У страны есть все шансы стать первым государством, легализовавшим такие браки в Юго-Восточной Азии.

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За продвижение законопроекта проголосовали 400 представителей Национальной ассамблеи, 10 парламентариев высказались против однополых браков, сообщает газета Thairath. Чтобы закон вступил в силу, его должны одобрить в Сенате. Поддержать вступление в брак гражданам одного пола также должен будет король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. У Таиланда есть все шансы стать единственной на сегодняшний день страной в Юго-Восточной Азии, в которой разрешат однополые браки.

Ранее туристов, отдыхающих в Таиланде, предупредили о возможном ухудшении метеорологических условий. В 27 провинциях ожидают сильные штормы и грозы. Основная часть непогоды накроет восточную часть страны.