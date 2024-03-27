Обзор иноСМИ: «НЛО» возле АЭС и почему США заранее знают о терактах

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Иранский посол: США заранее знали о терактах в Иране и России

Иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде сравнил январскую атаку в Иране, жертвами которой стали 98 человек, с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли 139 человек, пишет Aydınlık. Он заявил, что в обоих случаях США заявляли, что знали о подготовке атак заранее.

США и «следующие за ними во всем» европейцы поспешили заявить, что за терактами стоит «Исламское государство»* (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Однако террористы на фоне нового конфликта Израиля и ХАМАС почему-то нацелились на Иран и Россию, а не на Израиль, отмечает Aydınlık. Автор издания добавил, что экс-президент США Дональд Трамп обвинял Барака Обаму и Хиллари Клинтон в «создании ИГ*».

«Британии хватит лишь на два месяца конфликта с Россией»

Замглавы британского штаба обороны Роб Магован заявил, что британская армия с ее нынешними ресурсами не смогла бы воевать с Россией дольше двух месяцев. Как пишет The Telegraph, Магован подчеркнул, что вооруженным силам необходимо разобраться с «оперативным риском», который возникает из-за отсутствия ресурсов, необходимых в будущих конфликтах.

Выступая перед членами парламента, Магован заявил, что траты Лондона на оружие «не соответствуют угрозам, с которыми он сталкивается». Министр обороны Британии Грант Шаппс возразил, что Британии не пришлось бы воевать с Россией в одиночку, поскольку Лондон входит в НАТО, а между странами альянса есть соглашение о взаимной обороне. The Telegraph отмечает, что недавно было представлено «разоблачающее расследование комитета по обороне», показавшее, что британская армия не готова к конфликту с Россией. Авторы расследования пришли к выводу, что правительство «никогда не достигнет боевой или стратегической готовности» без срочных реформ, призванных обратить вспять кризис вербовки.

Эксперт: украинские новобранцы не будут готовы до конца лета

Военный аналитик Франц-Стефан Гади, посетивший передовую ВСУ, назвал основной проблемой украинский армии нехватку кадров. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tagesschau.

По словам Гади, пройдут месяцы, прежде чем новобранцы смогут присоединиться к украинской армии. Он считает, что они вряд ли будут готовы до конца лета 2024 года. Военных необходимо должным образом подготовить, поскольку использование плохо обученных солдат увеличивает риск высоких потерь и снижает мотивацию и боевую эффективность - это показало и украинское прошлогоднее наступление, подчеркнул эксперт. Он добавил, что наличие кадровой проблемы стало очевидным осенью 2023 года и власти Украины могли бы отреагировать на нее раньше.

Рядом с построенной Россией АЭС заметили «НЛО»

Индийский портал DTNext рассказал, что вблизи АЭС «Куданкулам», построенной Россией на юге Индии, не раз наблюдали неопознанные летающие объекты. О «визитах НЛО» рассказал младший инспектор полиции по имени Сайед Абдул Кадер.

Полицейский сделал две видеозаписи летающих объектов, происхождение которых установить не удалось. Исследователь НЛО Сабир Хусейн сообщил DTNext, что подобные неопознанные объекты «загадочным образом» появляются по всему миру в местах, где расположены атомные электростанции, и вокруг них.

В Израиле рассчитывают на «альтернативную власть» в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что после окончания войны сектором Газа должны управлять местные альтернативные власти. Об этом сообщает Haaretz.

Будущее Газы Галлант прокомментировал на встрече с представителями США. Министр заявил, что после войны Газой не должны управлять ни Израиль, ни палестинское движение ХАМАС. По словам Галланта, в Израиле хотят, чтобы в Газе руководили люди из «местной альтернативы». Также министр заявил, что Израиль разделяет с США «сто процентов ценностей и 99 процентов интересов».

* запрещенная в России террористическая организация.