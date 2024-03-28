Скандал, провокация и вероятность войны: о какой угрозе Сербии говорил Вучич

В Сербии опасаются, что вхождение Косово в состав Совета Европы может спровоцировать скандал. Также есть угроза военного конфликта между Сербией и Боснией и Герцеговиной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

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По словам спикера, первое, что тревожит Сербию, — это вероятность вступления Косово в состав Совета Европы.

— Сербия грозится, что выйдет сама из Совета Европы, если Запад допустит вступление туда Косово и запустит там евро в качество денежной единицы. Но большая провокация со стороны Сербии связана с ситуацией, которая складывается вокруг Боснии и Герцеговины.

Как заметил политолог, возмущения Белграда в первую очередь связаны с идеей внесения высоким представителем ООН в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристианом Шмидтом изменений в избирательное законодательство страны, в состав которой входит образование Республика Сербская.

— Эти решения и нововведения связаны преимущественно с тем, что Сербию как страну могут ограничить в некоторых правах, что может ухудшить ситуацию с ее суверенностью. А за этим может последовать желание Белграда отделиться от конфедерации в составе Боснии и Герцеговины, что может перерасти в реальную угрозу военного столкновения, — пояснил спикер.

Марков отметил, что именно об этих угрозах для Белграда говорил президент Сербии Александр Вучич.

Накануне сербский лидер заявил, что Белград в ближайшем будущем столкнется с угрозой своим национальным интересам. Поводом для тревоги Вучича могут быть переговоры Приштины и Белграда о планах Косово использовать евро в качестве основной валюты.