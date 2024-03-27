Не более 30% доверия: эстонцы назвали самого «надежного »министра

Доверие к министрам со стороны жителей Эстонии падает. Как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) со ссылкой на опрос Kantar Emor, в марте показатель снизился с 21% до 17%.

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Согласно результатам исследования, жители Эстонии считают самым «надежным» членом правительства главу Минобороны Ханно Певкура. При этом первое место ему удалось занять с довольно низким результатом — о своем доверии к главе оборонного ведомства заявили лишь 30% эстонцев.

Второе место занимает министр образования Кристина Каллас — 26%. Третье — премьер-министр Кая Каллас (21%). Последующие места заняли министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Рийна Сиккут (оба по 20%), министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр культуры Хейди Пурга (оба по 18%), а также министр климата Кристен Михал (17%).

Меньше всего эстонцы доверяют министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало (8%) и министру финансов Марту Вырклаеву (7%). Сильное падение отмечается в рейтинге у министра юстиции Калле Лаанета, который еще находился на посту в период опроса — с 22% до 13%. Причиной стали ряд скандалов с его участием.