Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший ранее с заявлением о возможной отправке военных на Украину, стремится «заполнить пустоту», образовавшуюся после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Такое мнение высказало американское агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что, так как Великобритания больше не входит в ЕС, а правительство Германии расколото, Макрон фактически стал номинальным лидером внешней политики в Европе.

«Макрон стремился заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии в 2021 году», - подчеркивается в статье.

Однако не все союзники согласны на то, что Макрон мжет представлять их интересы, особенно после его резонансного заявления о возможной отправке войск на Украину.

«Его противоречивый комментарий по поводу «сапог на земле» вызвал мгновенную и публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американских чиновников», - отмечает издание со ссылкой на высокопоставленные источники.

При этом критики французского президента также утверждают, что он больше говорит, чем делает.

А опрошенные изданием эксперты считают, что сейчас Макрон пытается исправить ошибку 2022 года, когда он упустил возможность захватить лидерство после обострения конфликта на Украине.

Ранее Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Главы государств и правительств Великобритании, ФРГ, США, Швеции, а также ряда других стран, отказались поддержать эту идею.

В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил уверенность, что если президент Франции Эммануэль Макрон примет решение отправить на Украину войска, то ядерная война может начаться в течение нескольких дней.