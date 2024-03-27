Из России в 2023 году выдворили 42 тысячи иностранцев

Соответствующие решения были приняты судебными органами Москвы. При этом около 11,5 тысячи человек помещено в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД. Такие данные на заседании в Мосгордуме привёл начальник столичного главка МВД Олег Баранов.

«Выявлено 224 тысячи административных правонарушений в области миграционного законодательства. Установлено около 7,5 тысячи фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. Судебными органами вынесено порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что в прошлом году на учёт в Москве поставили свыше двух миллионов иностранцев.