Стало известно, как на самом деле принц Уильям отреагировал на рак Кейт Миддлтон

Принц Уильям сильно переживает из-за того, что у его супруги, принцессы Кейт Миддлтон, диагностировали рак. Об этом сообщает Us Weekly.

По словам инсайдера, принц Уильям «чувствует себя беспомощным и сильно напуган». Старший сын короля Великобритании Карла III якобы просит членов королевской семьи взять на себя его обязанности, чтобы он находился дома с женой и детьми.

«Уильям старается быть рядом с Кейт и помогает всем, чем может. Он делает уроки с детьми и проводит с ними время днем и вечером», — сказал источник.

Инсайдер также заявил, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма — 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи — стараются быть позитивными.

«Они знают, что их мать больна и пытается поправиться», — добавил инсайдер.

По словам другого информатора, Кейт Миддлтон «быстро устает, но пытается проводить как можно больше времени со своими детьми».

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Ранее инсайдер сообщил, что Принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от Кейт Миддлтон.