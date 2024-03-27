Латвия направит Украине средства от продажи Дома Москвы

Правительство Латвии решило направить средства от продажи культурного центра Дом Москвы в Риге в пользу Украины. Об этом сообщает портал LSM.lv. Lenta.ru

В публикации говорится, что для этого в сейм Латвии буду поданы специальные поправки к закону "О поддержке жителей Украины". Однако, по данным отчета кабинета министров, найти покупателя для объекта в 2024 году вряд ли удастся. Российская газета

11 января сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства. ТАСС