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В Латвии решили направить Украине средства от продажи Дома Москвы

Правительство Латвии решило направить средства от продажи культурного центра Дом Москвы в Риге в пользу Украины. Об этом сообщает портал LSM.lv. Lenta.ru

В публикации говорится, что для этого в сейм Латвии буду поданы специальные поправки к закону "О поддержке жителей Украины". Однако, по данным отчета кабинета министров, найти покупателя для объекта в 2024 году вряд ли удастся. Российская газета

11 января сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства. ТАСС

Латвия направит Украине средства от продажи Дома Москвы
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