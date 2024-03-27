Трамп начал продавать Библии к Пасхе

Претендент на пост президента США республиканец Дональд Трамп начал продавать Библии за $60 во время Страстной недели, чтобы возродить религиозный дух в Америке и сделать ее "снова великой".

"Мы должны побудить Америку снова молиться, стать более образованной, мотивированной и держаться со мной", - сообщил он на видео, опубликованном на странице в соцсети Truth Social. "Мне очень важно, чтобы у большинства она [Библия] была. Она нужна для ваших сердец и душ", - пояснил Трамп. "Многие из вас не читали ее и не знают о своих правах и свободах как американцев, а также о том, как вас пугают, как вы теряете права - это случается постоянно. Но мы это исправим!" - добавил бывший хозяин Белого дома.

По его мнению, "религия и христианство - это то, чего не хватает", чтобы "сделать Америку снова великой". "Всем американцам нужна дома Библия - у меня их несколько, это моя любимая книга", - признался экс-президент.

"В преддверии Страстной пятницы и Пасхи я советую вам приобрести экземпляр Библии "Боже, благослови США", - добавил Трамп.

Это издание, по его словам, помимо текста Священного Писания, также включает Конституцию США, Билль о правах, Декларацию независимости, клятву верности флагу США и слова песни "Боже, благослови Америку". На сайте, где можно заказать книгу, отмечается, что ее цена составляет примерно $60.

В этом году католики и протестанты отмечают Пасху 31 марта.