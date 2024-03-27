В Венгрии разразился коррупционный скандал, связанный с окружением Орбана

Бывший член правящей партии Венгрии «Фидес» Петер Мадьяр, являющийся сейчас активным оппонентом премьер-министра Виктора Орбана, опубликовал аудиозапись, которую посчитали косвенным доказательством наличия коррупции в окружении главы правительства. Об этом пишет газета Politico.

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В записи можно услышать бывшую жену Мадьяра Юдит Варга, которая не так давно покинула пост министра юстиции. На ней Варга обвиняет членов окружения Орбана в коррупционном скандале. По словам Мадьяра, аудио доказывает, что руководитель кабинета премьера подделывал документы по делу о коррупции, связанному с госсекретарем венгерского минюста Палом Вельнером, который из-за скандала уволился в 2021 году.

В ответ Варга обвинила Мадьяра в шантаже и домашнем насилии, а в венгерском правительстве заявили, что бывший член «Фидес» преследует супругу.

До этого Орбан заявлял, что Евросоюз не может проводить миролюбивую политику, так как находится в плену у американского бизнесмена Джорджа Сороса.

Ранее в Венгрии выступили против антироссийских санкций в области ядерной энергетики.