Британского министра обороны обвинили во лжи о тратах на армию

Британские депутаты обвинили министра обороны Гранта Шаппса в обмане из-за его утверждений, что на британскую армию сейчас тратится больше денег. Об этом сообщает Daily Mail.

На слушаниях в Специальном комитете по вопросам обороны 25 марта консерваторы и лейбористы «объединили свои силы для внезапной атаки» на Шаппса, подчеркивает Daily Mail.

Депутаты заявили, что Шаппс ввел в заблуждение министров и общественность по поводу инвестиций в армейскую сферу. Марк Франсуа из Консервативной партии отмечал, что Шаппс «обманывал», выдавая военную помощь Украине за финансирование обороны внутри страны. Кеван Джонс из Лейбористской «пошел еще дальше, заявив, что Шаппс вертится как уж на сковородке».

Выступая перед комитетом, в который входят шесть бывших министров обороны из разных партий, Шаппс настаивал, что военные расходы в следующем финансовом году вырастут на 1,8 процента.

Однако «Красная книга» сметы государственных расходов, опубликованная вместе с бюджетом, предполагает, что в ближайшие 12 месяцев Британия потратит на оборону на 2,5 миллиарда фунтов меньше. Депутаты оспорили включение помощи Киеву в бюджет, поскольку средства для предыдущих конфликтов, включая Афганистан и Ирак, поступали из другого источника - резерва на случай непредвиденных обстоятельств.

«Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти точно соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году», - подчеркнул Франсуа.

Шаппс заявил в свою защиту, что цифры «Красной книги» по обороне на 2023/24 год включают помощь Украине, а прогнозы на 2024/25 год - нет, что создает видимость сокращения.

Ранее глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что британская армия находится в «ужасном состоянии». Эллвуд подчеркивал, что армия слишком мала, а многим британским танкам уже больше 20-30 и даже 50 лет.

Таблоид Daily Mail рассказывал, что количество новобранцев в британской армии сократилось почти на 30 процентов на фоне украинского кризиса. Кроме того, количество обученных опытных военных, решивших уйти в отставку, увеличилось на 17 процентов.