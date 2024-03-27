FT: радикальные исламисты окрепли в Афганистане после ухода США

Радикальные исламисты окрепли в Афганистане после вывода американских войск, что сделало страну «хабом» для «глобальных джихадистов». Как сообщает Financial Times (FT), аналитики отмечают, что кроме филиала «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) там присутствуют и другие террористические группировки.

В публикации подчеркивается, что с момента прихода к власти талибы* (члены движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации) вели кровавую кампанию по борьбе с ИГ*. Несмотря на это, уход США в конечном счете усилил позиции джихадистов и в последнее время местное подразделение «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х — запрещенная в России террористическая организация) активизировало свою деятельность.

«Когда американцы ушли в 2021 году, в Афганистане не было регионального консенсуса по вопросам безопасности… В результате у всех этих террористических групп появилось большое пространство для маневра», — отметил научный сотрудник исследовательского фонда Observer Research Foundation Кабир Танеджа.

При этом специалисты отмечают, что пока талибы* борются с «Вилаят Хорасан»*, они более терпимы к другим боевикам. Сейчас в стране находятся различные группировки: от «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) до Исламского движения Восточного Туркестана (запрещенная в России террористическая организация). При этом аналитики сомневаются, что «Талибан»* способен пресечь деятельность джихадистов. Как отметил доцент Университета Клемсона в Южной Каролине Амира Джадун, США для сдерживания требовалось «все их оружие» и поддержка партнеров по коалиции — таких сил у талибов* нет.

Аналитик Международной кризисной группы Джером Древон подчеркнул, что действия «Талибана»* позволили сократить частоту нападений внутри страны. Вместе с тем «Вилаят Хорасан»* стал более зависимым от международных сетей и сторонников, что привело к увеличению числа терактов за пределами Афганистана, организованных или вдохновленных ИГИЛ-Х*.

* запрещенная в России террористическая организация