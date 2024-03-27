Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало планы по оказанию военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, а также призвало Брюссель и Вашингтон не создавать «опасную иллюзию», что ЕС и США будут поддерживать Ереван в «возможных провокациях» против Баку. Об этом пишет «Sputnik. Азербайджан».

В МИД страны заявили, что подобные планы наносят ущерб по установлению мира в регионе. У Баку вызывает обеспокоенность кампания, продвигаемая Францией, направленная на милитаризацию Армении, говорится в тексте заявления.

«Кроме того, планы оказания военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира вызывают дополнительную обеспокоенность и наносят ущерб усилиям по миростроительству в регионе», — следует из текста.

Азербайджан призвал Евросоюз и Соединенные Штаты воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации в регионе. В Баку предупредили, что «ЕС и США разделят ответственность за любые возможные дестабилизирующие действия Армении».

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2020 года по настоящее время руководство Франции занимает «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогало Армении по вопросу Нагорного Карабаха.