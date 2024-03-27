Миссия ЮНЕСКО озабочена состоянием Беловежской пущи

К гибели в сердце Беловежской пущи - на территории трансграничного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - ценных лесов и деградации заболоченных территорий может привести возведение польского заградительного сооружения.

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Этот вывод сформулирован по итогам завершившегося накануне в Беларуси "круглого стола" специалистов национального белорусского парка и мониторинговой миссии Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

Выступая перед экспертным сообществом, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Александр Корбут выразил признательность комитету всемирного наследия ЮНЕСКО за решение о проведении реактивной мониторинговой миссии.

При этом он с сожалением вынужден был констатировать, что многие зарубежные организационные структуры проигнорировали обращения его страны о важности "сохранению последнего зеленого острова первобытного леса на равнинной территории Европы".

В результате игнорирования возможной экологической катастрофы, существует, по его словам, не только реальная опасность уничтожения целостности экосистем лесного заповедника, но и, принимая во внимание трансграничный характер территории, угроза для экосистем всего европейского региона.

В ходе встречи, констатируется на сайте отраслевого ведомства, было единодушно отмечено, что негативное воздействие на экосистемы Беловежской пущи уже проявляется и со временем ситуация будет еще больше усугубляться.

Участники подчеркнули также важность донесения правдивой информации до международных структур, ученого сообщества и польских властей, а также необходимость проведение диалога на межгосударственном уровне для скорейшего принятия мер по минимизации последствий от возведения заградительного сооружения в уникальном природном резервате.

Обозреватели напоминают в этой связи, что два года назад, без проведения необходимых строительной и экологической экспертиз, польская сторона начала возведение вдоль государственной границы с РБ, в том числе на территории Беловежской пущи, искусственного заграждения из бетона, железа и колючей проволоки.