Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Ллойда Остина в США. Об этом сообщает газета Politico.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что неизвестный привез навоз к дому советника США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Полиции и сотрудникам секретной службы пришлось вмешаться в инцидент. Кроме того, на место прибыла полицейская группа по разминированию. Опасных предметов она не обнаружила. Правоохранители разыскивают мужчину.

«Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина», — говорится в публикации издания.

В Сети появились видеозаписи акции напротив жилища главы Пентагона в Грэйт Фолс, штат Вирджиния. Активисты стояли с дымовыми шашками, «будили» Остина своими криками и скандировали, что «оккупация — это преступление».

Представитель Минобороны США подтвердил «небольшой протест», но не стал раскрывать его подробности. Какая ответственность может грозить протестующим в статье не уточняют.