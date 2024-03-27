Личные дела руководства Европола пропали из штаб-квартиры в Гааге

В штаб-квартире Европола в Гааге произошло ЧП: из офиса пропали личные дела исполнительного директора Катрин де Болль и трех ее заместителей, сообщила газета Politico.

По ее данным этот инцидент является «самым серьезным нарушением правил безопасности» и затронул высших должностных лиц агентства, а также спровоцировал кризис доверия в организации, передает ТАСС. Печатные копии личных дел с конфиденциальной информацией исчезли еще осенью 2023 года.

Как говорится в служебной записке, 6 сентября 2023 года в дирекцию Европола сообщили, что личные бумажные дела нескольких его сотрудников исчезли, в ходе проверки выяснилось, что пропало «еще ряд файлов». Там указано также, что учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение файлов сотрудников представляет собой серьезный инцидент, связанный с нарушением правил безопасности, раскрытием личных данных.

Некоторые из пропавших копий были позднее найдены «в общественном месте» одним из жителей Гааги, который принес их в полицейский участок. Официальная информация о том, когда и почему пропали файлы, а также кто за это ответственен, пока не предоставлена.

Как заявил представитель гаагской полиции Стивен ван Сантен, полицейские Гааги были привлечены к некоторым делам, связанным с продолжающимся внутренним расследованием Европола.