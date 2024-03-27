На Украине предрекли дефицит электроэнергии к лету

На Украине может возникнуть дефицит электроэнергии ближе к лету из-за повреждений большого количества объектов генерации, сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, подобные опасения возникли из-за повреждений ряда типов генерирующих мощностей, большого количества ТЭЦ, объектов гидрогенерации, сетевых узлов «Укрэнерго» и трансформаторов, передает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Коваленко отметил, что в летнее время на Украине может возникнуть дефицит электроэнергии.

Ранее в результате масштабной серии ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры Украины серьезные повреждения получила Днепровская гидроэлектростанция. Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота назвал ситуацию критической.