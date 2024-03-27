$92.57-0.20100.41+0.05
Войти в почту

Пока вы спали: аномальные морозы в России и ответ РФ на позицию США по «Крокусу»

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

На девять регионов России обрушатся аномальные морозы

Аномальные морозы прогнозируются в девяти регионах России, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, такая погода продержится до конца марта в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Якутии, Бурятии, Забайкалье, Иркутской области.

Местами температура будет опускаться до минус 40 градусов.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно», — указал синоптик.

Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

Позиция Соединенных Штатов по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» ангажирована, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Киев.

«Если бы ее не было [такой позиции], первые заявления были бы такими, какими они и должны были быть, а именно о необходимости расследования, следствия, предъявления фактов», — отметила дипломат.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников указал на причастность Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

В России с 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова.

По его словам, общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей.

Речь идет о стратегических предприятиях, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.

Президент Сербии Вучич сообщил об угрозах стране

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что страну ожидают тяжёлые потрясения, сообщает runews24.

По его словам, это будет угроза национальной безопасности. Соответствующие новости глава государства получил в последние две суток.

В ближайшие дни он намерен ознакомить граждан со всеми вызовами, которые предстоят.

«Будет тяжело, как никогда тяжело», — указал Вучич.

В Венгрии высказались о контактах с Россией

Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, каналы связи должны быть открыты, поскольку в противном случае произойдет уменьшение шансов на мир в будущем.

Дипломат отметил, что находится в контакте с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

В мире
Игорь Краснов
Александр Вучич
Петер Сийярто
Мария Захарова
Александр Бортников
Роман Вильфанд
Денис Мантуров
Александр Новак
Сергей Лавров
МИД России
ФСБ
Минпромторг
Республика Бурятия
Иркутская Область
Республика Саха (Якутия)
Ненецкий Автономный Округ
Москва
Будапешт
Сербия
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости