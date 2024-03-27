Пока вы спали: аномальные морозы в России и ответ РФ на позицию США по «Крокусу»

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На девять регионов России обрушатся аномальные морозы

Аномальные морозы прогнозируются в девяти регионах России, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, такая погода продержится до конца марта в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Якутии, Бурятии, Забайкалье, Иркутской области.

Местами температура будет опускаться до минус 40 градусов.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно», — указал синоптик.

Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

Позиция Соединенных Штатов по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» ангажирована, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Киев.

«Если бы ее не было [такой позиции], первые заявления были бы такими, какими они и должны были быть, а именно о необходимости расследования, следствия, предъявления фактов», — отметила дипломат.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников указал на причастность Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Под контроль государства вернулись 15 российских оборонных заводов

В России с 2023 года на баланс государства через суд вернулись 15 предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова.

По его словам, общая стоимость заводов составила 333 миллиарда рублей.

Речь идет о стратегических предприятиях, поскольку собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», не проводя модернизацию и выводя основную прибыль на заграничные счета.

Президент Сербии Вучич сообщил об угрозах стране

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам заявил, что страну ожидают тяжёлые потрясения, сообщает runews24.

По его словам, это будет угроза национальной безопасности. Соответствующие новости глава государства получил в последние две суток.

В ближайшие дни он намерен ознакомить граждан со всеми вызовами, которые предстоят.

«Будет тяжело, как никогда тяжело», — указал Вучич.

В Венгрии высказались о контактах с Россией

Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, каналы связи должны быть открыты, поскольку в противном случае произойдет уменьшение шансов на мир в будущем.

Дипломат отметил, что находится в контакте с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером по энергетике Александром Новаком и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.