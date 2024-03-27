В Киеве раскрыли планы Запада в отношении Зеленского

Западные страны могут запретить политикам на Украине обсуждать легитимность Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий в мае текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

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В статье говорится, что пришел сигнал от партнеров Киева о том, что «раскачивать лодку» сейчас нежелательно, так как эта история несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда президент России Владимир Путин может усилить военное давление на Украину. Как заявил украинский политолог Андрей Золотарев, затухание дискуссий о легитимности Зеленского может быть связано не только с решением Запада, но и с политической пассивностью отставного главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который не стал поддерживать борьбу против Зеленского.

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По другим данным, затишье вокруг Зеленского продлится недолго, так как многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. При этом ситуация в стране и на фронте не улучшается. В статье отмечается, что сейчас наблюдается скорее временная стабилизация внутриполитической жизни.

Ранее Зеленский заявлял, что выборы сейчас «не ко времени», указав, что на этом вопросе следует поставить точку.