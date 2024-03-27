В Сербии заболеваемость и смертность от рака после агрессии Североатлантического альянса продолжает расти, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Даницы Груйичич.

Она возглавляла Институт онкологии и радиологии Сербии до своего назначения на пост в правительстве в 2022 году. По словам медиков, ежегодно онкологические заболевания выявляются у около 40 тысяч сербов. В настоящее время Минздрав работает над программным обеспечением для более оперативного и автоматического учета новых заболевших.

Как отметила министр, власти совместно с хорватами и венграми годами чередуются на первом месте по смертности от онкологических заболеваний в Европе. По данным European cancer information system за 2020 год, Сербия занимала первое место с индексом 150,6 на 100 тысяч человек, тогда как среднеевропейский показатель составлял 108,7 пунктов.

Лидируют по степени смертности опухоли легких, молочных желез, органов центральной нервной системы, щитовидной железы, кровеносной и пищеварительной систем.