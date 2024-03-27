Пресс-секретаря Байдена разозлил вопрос о президенте США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала оскорблением вопрос ведущего радиошоу из Северной Каролины о том, страдает ли 81-летний президент США Джо Байден деменцией. Об этом рассказал Newsweek.

Как отмечает Newsweek, Жан-Пьер «потеряла самообладание» во время радиоинтервью с директором WBT News Марком Гаррисоном. Это произошло после того, как ведущий спросил ее о психической пригодности Байдена к работе в должности президента.

Гаррисон сказал Жан-Пьер, что «некоторые люди умоляли его спросить», есть ли у президента деменция.

«Марк, я даже не могу поверить, что ты задаешь мне этот вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», - ответила пресс-секретарь Белого дома.

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Она подчеркнула, что врач Байдена, наблюдающий за ним каждый день, в течение последних нескольких лет всесторонне отчитывался о состоянии здоровья президента.

Частые оговорки и рассеянность Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста и позволяют республиканцам спекулировать по этому поводу. Байден уже стал самым старым президентом США в истории. Если он одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.

Американский врач, автор The New York Post Марк Сигел обращал внимание на «множественные провалы в памяти и периоды дезориентации» Байдена. Самым тревожным Сигел называл сообщение врача Байдена о том, что походка президента стала значительно хуже с 2021 года.

Скованность походки, по словам Сигела может быть связана с несколькими состояниями, вызывающими снижение когнитивных способностей, включая повреждение белого вещества или гидроцефалию нормального давления.

Соперником Байдена на выборах, вероятнее всего, будет Дональд Трамп, который лишь немного младше - сейчас ему 77.