Жители Будапешта вышли на массовую демонстрацию против Орбана

Демонстрация с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта состоялась во вторник вечером в Будапеште. Несколько тысяч человек - многие с факелами в руках - устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

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Акция была организована по призыву бывшего правительственного чиновника Петера Мадьяра, публично обвинившего власти в системной коррупции. Он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, ушедшей недавно в отставку с поста министра юстиции вместе с президентом страны Каталин Новак из-за скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

На пленке слышно, как Варга, возглавлявшая тогда Минюст, рассказывает о попытке помощников главы ведомства премьера Антала Рогана уничтожить часть доказательств по так называемому делу Волнера - Шадля. Его главным фигурантом является бывший госсекретарь Минюста Пал Волнер, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьёрдя Шадля. Прокуратура добивается их тюремного заключения.

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Во вторник Мадьяр дал показания в прокуратуре в качестве свидетеля по этому делу, а затем организовал демонстрацию с требованием отставки Орбана. Он объявил о намерении создать партию, чтобы на следующих парламентских выборах бросить вызов нынешним властям.

Прокуратура заверила, что расследование по этому делу будет доведено до конца и никакие доказательства из него никто не удалял. Со своей стороны представители правительства назвали заявления Мадьяра "бурей в стакане воды", а Варга опубликовала в соцсетях большой пост, в котором посетовала на моральную нечистоплотность своего бывшего супруга, тайно сделавшего запись их разговора, а заодно рассказала о других его неблаговидных поступках.

Ожидается, что политическая оппозиция постарается раскрутить этот скандал, который разразился всего через полтора месяца после отставки президента и министра юстиции. Для правительства и правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" это крайне невыгодно ввиду приближения выборов в Европарламент, намеченных на начало июня.