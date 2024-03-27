Американцы назвали три главные проблемы в США

26% опрошенных граждан США считают политический экстремизм и угрозы демократии главными проблемами, сообщает Reuters.

Также опрос показал, что рейтинг одобрения работы главы государства Джо Байдена немного вырос и достиг 40%. При этом 56% заявили, что не ободряют его действия на посту главы государства. В феврале опрос показал, что 37% респондентов одобряют Байдена, что близко к самому низкому уровню его президентства.

Другими главными проблемами для американских избирателей были экономика (19%) и иммиграция (17%). Участники исследования в основном не одобряли политические институты США. Так, большинство отрицательно относились к Палате представителей (65%), Сенату (60%) и Верховному суду (56%). Федеральная резервная система была единственным институтом, которому отдавало предпочтение большинство: 53% респондентов заявили, что придерживаются положительного мнения.

Другими главными проблемами для избирателей были экономика, которую 19% респондентов назвали самой важной проблемой для страны, и иммиграция, причем 17% назвали ее главной проблемой.

Хотя 32% избирателей-республиканцев заявили, что иммиграция является их главной проблемой, это меньше, чем опрос прошлого месяца, который показал, что 38% республиканцев считают ее главной проблемой для страны.