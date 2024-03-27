Байден вновь оскорбил Путина во время выступления

Американский лидер Джо Байден допустил оскорбительное высказывание в отношении президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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Во время выступления в штате Северная Каролина, американский президент рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — заявил Байден.

Байден озвучил свой посыл Путину

21 февраля, выступая на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, американский лидер утверждал, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».

22 февраля Путин заявил, что Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он «более предпочтителен» для Москвы в качестве следующего президента США, чем экс-президент Дональд Трамп. Эти нападки Байдена глава России назвал лишь подтверждением своей правоты.