В ХАМАС прокомментировали ход переговоров в Дохе

Переговоры в столице Эмирата Катар, Дохе, зашли в тупик из-за позиции Израиля. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль.

«Последний раунд переговоров в Дохе не привел к достижению взаимопонимания, несмотря на усилия посредников. В результате консультации зашли в тупик из-за непримиримой позиции Израиля», — заявил Наззаль.

Член политбюро ХАМАС добавил, что продолжение эскалации конфликта в секторе Газа, а именно планы Израиля захватить самый южный город анклава — Рафах, не помогут завершить боевые действия и достичь главной цели еврейского государства — освобождения заложников.

До этого арабские СМИ заявили о жестоком обращении военных Израиля с палестинцами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.