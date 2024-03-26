В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

Председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Комер начал расследование после массового закрытия посольств страны за рубежом.

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Как указал комитет в своей публикации в соцсети X, подобная практика приводит к снижению дипломатического присутствия государства в различных странах мира и ухудшению уровня обслуживания граждан США.

«Джеймс Комер расследует серию закрытий и частичных эвакуаций посольств по всему миру», — говорится в сообщении.

Ранее Государственный департамент США выразил заинтересованность в отправке своих дипломатов в посольство в Киеве. Отмечается, что Госдеп также планирует расширить возможности перемещения дипломатов по территории Украины.