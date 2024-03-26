Испанский патруль сопроводил российские корабли

Два патрульных корабля Испании «Аталайя» и «Вигия» сопроводили российскую группу, состоящую из двух кораблей и нефтяного танкера. Об этом сообщило агентство Europa Press.

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Отмечается, что два больших десантных корабля «Иван Грен» и «Александр Отраковский» и танкер «Кола» якобы были обнаружены в суверенных водах королевства. По данным издания, наблюдение за российскими судами велось в две смены. В частности, в прошлый четверг, 21 марта, «Аталайя» обнаружило группу из трех российских кораблей. После этого испанское судно последовала за кораблями РФ к пограничному переходу с Португалией. Там ее сменил португальский фрегат.

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