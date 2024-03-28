США пригрозили властям Венесуэлы последствиями за недопуск оппозиции к выборам

Госдепартамент пригрозил властям Венесуэлы последствиями за недопуск к президентским выборам кандидатов от оппозиционных партий. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

"Как мы уже прояснили, действия, которые противоречат букве и духу Барбадосского соглашения, будут иметь последствия", - заявил Миллер.

Госдеп вновь призвал венесуэльские власти обеспечить доступ международных наблюдателей на выборы, освободить политических заключенных и позволить кандидатам от оппозиции принять участие в президентской гонке.

В октябре 2023 года власти в Каракасе и Унитарная платформа Венесуэлы, объединяющая радикальную оппозицию, заключили на Барбадосе соглашение под названием "Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех". Он, по утверждениям американской администрации, должен предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участия в президентских выборах 2024 года.

После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на праймериз крайне правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении соглашения. Белый дом ранее заявлял, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить перечень экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе.

Мадуро заявил в январе, что его страна добьется отмены всех введенных США ограничительных мер, которые нанесли ущерб экономике республики. Президент назвал санкции "экономическим геноцидом и массовым экономическим убийством". Рестрикции с 2015 года нанесли стране экономический ущерб в размере более $642 млрд.