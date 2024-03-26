Словакия отказалась оказывать военную помощь Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи намерение республики помогать Киеву во всех сферах, кроме военной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Встреча сторон, заметили в кабмине, состоялась во вторник, 26 марта, в правительстве страны.

В ходе беседы Роберт Фицо «сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами, однако повторил четкую позицию не отправлять на Украину летальное оружие», отметили в пресс-службе.

Фицо высказал опасения из-за возможного принятия Украины в состав ЕС до ее соответствия необходимым критериям

Кроме того, премьер-министр обратил внимание высокого гостя на важность обеспечения республики противовоздушной обороной.

Напомним, что прежнее правительство Словакии направило на Украину 13 пакетов военной помощи на общую сумму в 671 млн евро.