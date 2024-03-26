Зеленский объяснил увольнение Данилова с поста секретаря СНБО

Увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины является продолжением «перезагрузки системы управления государством». Об этом во вторник, 26 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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— В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства, чтобы прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность, — заявил лидер киевского режима.

По словам Зеленского, Данилова перевели на «другое направление». На какое именно — глава государства не уточнил. По информации депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*, экс-глава СНБО будет назначен послом в Норвегии, передает «РГ».

Зеленский уволил секретаря СНБО Алексея Данилова

На должность Данилова был назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Бывшего секретаря уволили из-за того, что он портил имидж элиты страны, заявил политолог Андрей Суздальцев. Экс-секретарь, по словам эксперта, не соответствует критериям занимаемой должности, он «маргинальный» человек, который постоянно попадает в различного рода скандалы.

В качестве примера такого скандала можно привести ситуацию, когда Данилов пренебрежительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.