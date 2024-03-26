Трампу запретили комментировать работу сотрудников суда по делу о подлоге документов

Суд в Нью-Йорке запретил экс-президенту США Дональду Трампу высказывать обвинения в адрес работников суда и свидетелей по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, это стало последней попыткой "обуздать гневную риторику" Трампа в отношении его оппонентов в суде. Согласно постановлению, Трамп не может делать заявления о свидетелях относительно их роли в деле, а также ему запрещено комментировать действия прокуроров и сотрудников суда.

Поводом к расследованию дела, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), стала публикация издания The Wall Street Journal в январе 2018 г. По данным газеты, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом в 2006-2007 годах.

В 2018 году Майкл Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Сторми Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, объяснив это иммунитетом главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. Подлог деловой документации в американской правовой системе не считается серьезным преступлением, однако прокуратура утверждает, что этот поступок можно рассматривать как фальсификацию финансовых документов в целях сокрытия другого преступления, что влечет за собой уже уголовное преследование.

4 апреля 2023 года суд в Манхэттене выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Сторми Дэниэлс. Таким образом, он стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. В частности, Трамп был обвинен в подлоге документов по 34 пунктам.