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На Украине назвали причину увольнения главы СНБО

Владимир Зеленский уволил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, поскольку не понимал, для чего нужен СНБО. Об этом заявил политолог Сергей Гайдай, передает «РИА Новости».

На Украине назвали причину увольнения главы СНБО
© globallookpress.com

Он отметил, что «удивлен, почему так долго держали» Данилова.

«Будем честными, этой власти с самого начала он и вообще СНБО не были нужны. В офисе Зеленского не понимают, что это за орган и как им нужно было пользоваться», — сказал Гайдай.

Аналогичное отношение, по его словам, у Зеленского к Верховной раде и правительству в целом. Гайдай указал, что ему хватает пять-шесть менеджеров, которые работают в его команде.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этот пост был назначен Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.

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