На Украине назвали причину увольнения главы СНБО

Владимир Зеленский уволил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, поскольку не понимал, для чего нужен СНБО. Об этом заявил политолог Сергей Гайдай, передает «РИА Новости».

Он отметил, что «удивлен, почему так долго держали» Данилова.

«Будем честными, этой власти с самого начала он и вообще СНБО не были нужны. В офисе Зеленского не понимают, что это за орган и как им нужно было пользоваться», — сказал Гайдай.

Аналогичное отношение, по его словам, у Зеленского к Верховной раде и правительству в целом. Гайдай указал, что ему хватает пять-шесть менеджеров, которые работают в его команде.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этот пост был назначен Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.