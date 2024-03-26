В Турции опровергли сообщения о поставках ЦАХАЛ оружия

Информация о поставках израильской армии (ЦАХАЛ) оружия и боеприпасов со стороны Турции не соответствует действительности, заявили в министерстве торговли республики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее западные СМИ сообщили, что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества, порох, оружие и боеприпасы.

«Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции [общественным мнением] и не отражают действительность», — отметили в Минторге.

В пресс-службе пояснили, что в публикациях «жидкое топливо и газ для зажигалок» превратились во взрывчатые вещества, а «запчасти для охотничьих ружей» —в вооружения.

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Минобороны Турции, в свою очередь, рассказало, что Анкара всегда поддерживала и поддерживает Палестину. Соответственно, страна не может предпринимать какие-либо действия, которые могут нанести палестинцам ущерб.