Капитаном снесшего мост в США контейнеровоза оказался украинец

Контейнеровоз DALI снес в городе Балтимор (штат Мэриленд, США) мост им. Френсиса Скотта. Его капитаном был гражданин Украины Сергей, сообщает круинговый портал Balticshipping.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 марта, около 1:30 по местному времени. (8:30 мск). Корабль врезался в мост, когда выходил из порта для рейса в Шри-Ланку.

По данным портала, капитану — 52 года, его зарплата составляет $10 200 в месяц.

Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

Причиной столкновения с мостом стала потеря контроля над судном, перед столкновением экипаж уведомил власти о риске катастрофы.

До разрушения мост в Балтиморе был третьим в мире по длине неразрезной металлической фермы. Порт, заблокированный из-за обрушения моста, является ключевым центром судоходства в США.