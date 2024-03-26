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В офисе Зеленского назвали увольнение Данилова обычной ротацией

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины является обычной кадровой ротацией. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинскому изданию Liga.net.

В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Данилова
© РИА Новости
"Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду", - сказал Подоляк.

В то же время, по его словам, стоит ожидать, что Данилову предложат другую должность.

Стала известна новая должность экс-секретаря СНБО Украины Данилова

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Данилова с поста секретаря СНБО и назначил вместо него бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Данилова назначат послом в Норвегию.

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