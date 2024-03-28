В Турции заявили, что страну пытаются дискредитировать

Турция не сотрудничает на государственном уровне с Израилем после 7 октября прошлого года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа. Попытки оказания давления на нее с обвинениями о продолжении торговли с еврейским государством преследуют цель дискредитации Анкары, к ним может быть причастна израильская разведка, сообщил министр торговли Турции Омер Болат.

"Двусторонняя торговля с Израилем с 7 октября по 20 марта снизилась на 33%. Правительство, государственные учреждения и госкомпании не ведут никакой торговли с Израилем. Мы признаем Государство Палестину и ее власти", - сказал министр в эфире телеканала 24TV. "Для дискредитации правительства Турции выдвижением обвинений о продолжении торговли с Израилем используются фейковые счета маргинальных политических элементов и террористических организаций, и это поддерживает израильская разведка", - добавил он.

По словам Болата, оружие и боеприпасы, которые Турция якобы поставляет Израилю, на самом деле являются рыболовными гарпунами, а взрывчатые вещества - газом для зажигалок.

Ряд информационных ресурсов, ссылаясь на данные национального института статистики за январь, утверждали, что Турция продолжает сотрудничество с Израилем, поставляя ему оружие, боеприпасы, порох и другие взрывчатые вещества. Эти сообщения опровергли в Минобороны и Минторговли республики, назвав их "манипуляцией с целью введения в заблуждение общественного мнения".

Турецкие власти неоднократно выступали с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений в Газе и требуя привлечения к ответственности международным судом ООН. В Анкаре также говорят о готовности возложить на себя миссию гаранта в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.