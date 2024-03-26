В ООН заявили, что не могут проверить заявление о причастности Киева к теракту

ООН не может проверить или подтвердить заявление ФСБ России о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, ООН не обладает информацией, которая могла бы проверить или подтвердите это.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что РФ располагает данными о причастности к теракту в «Крокусе» США, Великобритании и Украины. При этом, по его словам, конкретные заказчики пока не установлены. Глава ФСБ добавил, что на причастность Украины к произошедшему, в том числе указывает попытка террористов сбежать туда, а также то, что их там ждали.