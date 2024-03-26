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В ООН заявили, что не могут проверить заявление о причастности Киева к теракту

ООН не может проверить или подтвердить заявление ФСБ России о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

В ООН заявили, что не могут проверить заявление о причастности Киева к теракту
© globallookpress.com

По его словам, ООН не обладает информацией, которая могла бы проверить или подтвердите это.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что РФ располагает данными о причастности к теракту в «Крокусе» США, Великобритании и Украины. При этом, по его словам, конкретные заказчики пока не установлены. Глава ФСБ добавил, что на причастность Украины к произошедшему, в том числе указывает попытка террористов сбежать туда, а также то, что их там ждали.

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