Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

Байден: обрушение моста в Балтиморе было непреднамеренным актом
Обрушение моста в Балтиморе стало следствием случайного столкновения судна с его опорой, это был непреднамеренный акт, заявил американский лидер Джо Байден.
Об этом пишет ТАСС.
«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте», — заявил Байден.
По его словам, «всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае».
Ранее режим чрезвычайного положения ввели в американском штате Мэриленд из-за инцидента в Балтиморе, где в результате столкновения с грузовым кораблём обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки.