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Байден: обрушение моста в Балтиморе было непреднамеренным актом

Обрушение моста в Балтиморе стало следствием случайного столкновения судна с его опорой, это был непреднамеренный акт, заявил американский лидер Джо Байден.

Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе
© globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте», — заявил Байден.

По его словам, «всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае».

Ранее режим чрезвычайного положения ввели в американском штате Мэриленд из-за инцидента в Балтиморе, где в результате столкновения с грузовым кораблём обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки.

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