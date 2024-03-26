Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

Обрушение моста в Балтиморе стало следствием случайного столкновения судна с его опорой, это был непреднамеренный акт, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте», — заявил Байден.

По его словам, «всё указывает на то, что речь идёт об ужасном несчастном случае».

Ранее режим чрезвычайного положения ввели в американском штате Мэриленд из-за инцидента в Балтиморе, где в результате столкновения с грузовым кораблём обрушился мост Фрэнсиса Скотта Ки.