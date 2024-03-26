Президент Чехии признал важность возвращения посла страны в РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что осознает важность возвращения в будущем посла республики в Россию. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на СМИ страны.

«Я осознаю важность в долгосрочной перспективе наличия представительства в России на уровне посла», — сказал Павел.

Главный вопрос, по его словам, заключается в том подходящее ли сейчас время для этого.

Выбор кандидата на пост чешского посла в Москве осуществляется президентом, правительством и МИД страны. Подготовкой этого вопроса занимается внешнеполитическое ведомство. Павел отметил, что процесс возвращения посла в РФ является длительным и будет реализован, когда «наступит подходящая ситуация».

В настоящее время пост чешского посла в Москве занимает Витезслав Пивонька, который уже больше года находится в Праге. Фактически же диппредставительством руководит его заместитель Иржи Чистецкий.