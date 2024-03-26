Стала известна новая должность экс-секретаря СНБО Украины Данилова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в соцсетях, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов станет послом в Норвегии, пишет ТАСС.

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Официально эта информация пока не подтверждена.

«Данилов идет в послы. Отправится в Норвегию», — отметил Гончаренко.

Журналисты пояснили, что причиной отставки Данилова являются его скандальные высказывания в адрес высокопоставленных чиновников ряда крупных держав. В частности, накануне он «оскорбительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя».

Данилов прокомментировал свое увольнение

По мнению экспертов, замена Данилова на Александра Литвиненко обусловлена также тем, что в феврале 2022 года чиновник утратил влияние на политические процессы.

Данилов возглавлял СНБО Украины с 3 октября 2019 года. До перехода в СНБО он работал главой Луганска (1994-1997) и председателем Луганской областной администрации (2005), а также депутатом Рады V созыва (2006-2007).

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сместил главкома ВСУ Валерия Залужного и отправил его послом в Великобританию.

В связи с тем, что назначение главы дипмиссии не было заранее согласовано с Лондоном, власти Соединенного Королевства пока не одобрили кандидатуру Залужного.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.