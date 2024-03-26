Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение и заявил, что ему не стыдно за годы работы на должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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По словам Данилова, на должности секретаря СНБО он проработал 4 года 5 месяцев и 24 дня. Он подчеркнул, что это была работа, за которую ему «не стыдно» и которой он отдавался «до остатка».

Он также отметил, что какой бы беспросветной не казалась ситуация на Украине, он продолжит работать ради страны.

Стала известна новая должность экс-секретаря СНБО Украины Данилова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО. На его место был назначен бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Александр Литвиненко.