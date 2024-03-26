Глава МИД Приднестровья ответил на слухи о присоединении региона к России

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье не планирует обращаться к Москве с просьбой о вступлении в состав Российской Федерации. Газета.Ru

"Ну, вы знаете, повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла <…> Это кампания по очернению либо дезинформации о целях и задачах, которые ставили перед собой наши парламентарии, наше общество. Она была нацелена на то, чтобы как раз сорвать проведение съезда депутатов всех уровней, который прошел 28 февраля", - сказал Игнатьев. ТАСС

Он напомнил, что на референдуме в 2006 году население Приднестровья высказалось «за независимое развитие и последующее свободное присоединение к России». Игнатьев подчеркнул, что вхождение в состав РФ — опциональная возможность. Вечерняя Москва